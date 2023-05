Comme chaque jour, Centre Presse Aveyron avec l'appui de Météo France, fait le point sur les conditions météo. Le temps sera à nouveau instable et arrosé ce week-end.

Le temps sera encore instable ce week-end dans une majeure partie de France avec des averses orageuses sur plus de la moitié du pays.

La moitié du pays en alerte orages

Ce samedi 13 mai, Météo France élargit la vigilance jaune orages à 67 départements.

Nord

Somme

Pas-de-Calais

Oise

Aisne

Ardennes

Meuse

Moselle

Meurthe-et-Moselle

Marne

Seine-et-Marne

Val-d'Oise

Yvelines

Essonne

Eure-et-Loir

Paris

Aube

Haute-Marne

Haute-Saône

Doubs

Jura

Côte-d'Or

Yonne

Loiret

Loir-et-Cher

Indre-et-Loire

Maine-et-Loire

Vendée

Deux-Sèvres

Nièvre

Cher

Saône-et-Loire

Vienne

Haute-Vienne

Creuse

Allier

Haute-Savoie

Ain

Rhône

Puy-de-Dôme

Corrèze

Cantal

Savoie

Isère

Hautes-Alpes

Drôme

Ardèche

Vaucluse

Bouches-du-Rhône

Var

Alpes-de-Haute-Provence

Alpes-Maritimes

Haute-Corse

Corse du Sud

Vigilance jaune pour 67 départements ce samedi 13 mai. Capture d'écran - Météo France

En Occitanie, 6 départements concernés

L'Aveyron, la Lozère, le Gard, l'Hérault, le Lot, le Tarn sont concernés par la vigilance jaune orages à cette heure.

Pluie et grisaille ce samedi 13 mai matin en Occitanie. Capture d'écran - Météo France

3 départements en vigilance orages, pluie-inondation

La Loire, la Haute-Loire, les Pyrénées-Atlantiques sont, quant à eux, placés en vigilance jaune orages, pluie-inondation et risque de crue

Dans son bulletin, Météo France indique que "les nuages dominent avec déjà des ondées en matinée des Pyrénées aux Alpes et en Corse. L'après-midi, on notera une réactivation des averses devenant localement orageuses, principalement sur la moitié Est du pays. Sur la moitié Ouest, l'instabilité est moins marquée avec des ondées ou averses plus localisées".

Du côté des températures, "cet après-midi, il fera entre 16 et 19 degrés de la Bretagne au Pas-de-Calais. Entre les Pays de la Loire et les frontières du Nord-Est, le thermomètre affichera 19 à 21 degrés. Compter 17 à 20 degrés sur la moitié Sud, et jusqu'à localement 20 à 22 degrés dans la basse vallée du Rhône".

En Aveyron, plus de 100 éclairs ce vendredi 12 mai

Plus de 100 éclairs ont été comptabilisés sur le département annonce l'observatoire Keraunos ce vendredi soir.

Les pluies du jour ont laissé :

18 mm à Espalion et à Espeyrac

15 mm au Lac de Pareloup

13 mm à l'aéroport de Rodez et à La Cavalerie

12 mm sur les hauteurs de Saint-Rome-de- Cernon et l'Ouest de Saint-Affrique

10,5 mm à Pont-de-Salars et à Entraygues-Truyère

6 mm à Moulin-Mage et à Réquista

5 mm à Millau.

Comme l'annonce Météo Sud-Aveyron, "les conditions seront similaires ce samedi 13 mai avec des averses plus fréquentes et pluvieuses l'après-midi, et parfois orageuses, notamment sur l'Ouest et le Sud Aveyron ainsi que sur les Monts de Lacaune, localement plus de 15 mm possible à nouveau".