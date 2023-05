Meljac. Cérémonie d’inauguration de la croix de "l’homme mort"

114 ans après son érection initiale, le 13 novembre 1909 et à l’issue d une restauration réalisée par des bénévoles meljacos-rullacois, la croix de "l’homme mort" a retrouvé sa place le 6 avril, au carrefour de la D592 et de la D63… sur la route de Cassagnes à Ledergues, sur le chemin de Meljac venant de Cassagnes. C’est un "monument de fonte, fer lourd de huit quintaux qui unit nos paroisses, écrit "d’après Gaffard et Delbes" curés de Meljac et Rullac en 1909 : archives diocésaines".

Pour mémoire, "la croix tient son nom d une pierre couchée, à l emplacement de la croix actuelle, reste d un ancien dolmen devenu la tombe d un homme mort pendant la révolution et "sur lequel étaient depuis accédées de nombreuses croix de bois rongées par les intempéries", d après Clergues et Poujade, curés de Meljac et Rullac en 1 884"

La population est invitée à la cérémonie du 20 mai

10 h 30 : bénédiction de la Croix sur le site par le père Guy Catusse (ancien vicaire à Cassagnes)

11 heures, messe en l église de Meljac célébrée par le père Catusse et animée par les chorales de Meljac, Rullac et Réquista.

12 heures : réception en salle ses fêtes de Meljac où un vin d honneur sera offert par les maires des deux communes