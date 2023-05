Disparition inquiétante : Benjamin n'a plus donné signe de vie depuis le 6 mai

La police a lancé un appel à témoin après la disparition inquiétante d'un jeune homme de 27 ans, qui n'a pas donné signe de vie depuis samedi 6 mai.







La police a lancé un appel à témoin pour une disparition inquiétante. Benjamin Le Corre, 27 ans, est introuvable depuis samedi 6 mai, jour où il a quitté le domicile familial secondaire, situé cours Xavier Arnozan à Bordeaux, vers 6 heures du matin, et n'a pas donné de signe de vie depuis.

Merci pour vos RT pic.twitter.com/8qSQ8PBbhM — Police Nationale 33 (@PoliceNat33) May 12, 2023

Le jeune homme portait, au moment de sa disparition, une casquette "Gavroche", un jean bleu et un sac à dos noir, précise les policiers. Benjamin mesure 1,85 m, a les yeux verts et les cheveux châtains, et courts.

Toute personne l’ayant aperçu est invitée à prendre contact avec la police au 05 57 85 73 16 ou bien au 0800 00 49 38 est-il précisé sur l'avis de recherche.