Economie : en Aveyron, l'entreprise familiale Ségala cars sur la route du transport écoresponsable

Ségala cars, c’est aujourd’hui 45 salariés, 34 véhicules et 2 agences de voyages à Naucelle et à La Primaube (Stéphanie Mouysset et Anaïs Espinasse, notre photo), 2 brochures voyages individuelles et 1 brochure groupes par an.

Au total, 236 000 passagers par an sont transportés. Jordanie, Croatie, Espagne, Portugal, Corse, et bien d’autres destinations pour les séjours les plus lointains. "Des formules à la journée aussi pour découvrir les richesses de notre patrimoine". Viaduc de Millau, Pont du Gard, Palavas, Pas de la Case… Également les destinations spirituelles comme Lourdes…

"Mais aussi des événements festifs comme Flagnac, notre Puy-du-Fou local, le spectacle son et lumière de Sévérac, le feu d’artifice de Carcassonne, etc." Au-delà des voyages organisés, la société propose la location de véhicules dont des neuf places, une limousine pour les événements en milieu rural (mariages, anniversaires…). Ségala cars travaille également beaucoup avec les clubs, associations et de plus en plus avec les randonneurs.