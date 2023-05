Espalion : le festival Cap Môme débarque les 21 et 22 juillet pour le jeune public et les familles

Un collectif d’habitants d’Espalion et alentours accueille le festival Cap Mômes sur les bords du lot à Espalion les 21 et 22 juillet.

Le collectif a obtenu l’agrément pour accueillir ce festival prestigieux pour une durée usuelle de trois années au travers de l’association Cap Mômes.

La genèse de ce festival

L’histoire de Cap Mômes commence en juillet 2005 à Caplongue. C’est à l’initiative du comité des fêtes du village que le public se donnera rendez-vous à Caplongue chaque été pour 2 jours de festival pendant 8 ans.

En 2012, l’équipe de bénévoles de Caplongue se pose la question d’arrêter le festival, chacun souhaitant se consacrer à d’autres projets. C’est alors qu’ils font le choix de créer une association indépendante et de confier la réalisation de la saison 2013 à la ville voisine, Salmiech, qui l’accueille chaleureusement.

L’itinérance

Cap Mômes devient alors un festival itinérant. Il restera pour 3 saisons à Salmiech avant d’être accueilli par des habitants de Laissac de 2016 à 2018. Puis c’est à Luc-la-Primaube qu’auront lieu les éditions suivantes de 2019 à 2022.

Une manifestation entièrement dédiée au jeune public et aux familles : Cap Mômes est l’une des rares manifestations de cette envergure sur le département entièrement dédiée à un jeune public, proposant ainsi une découverte culturelle dès le plus jeune âge à une population qui se trouve parfois isolée et éloignée des pôles de création et de diffusion de la culture en Aveyron. Ce positionnement permet un rassemblement autour des valeurs familiales de lien social et de partage intergénérationnel.

L’organisation du festival

C’est d’abord l’idée et le pari d’une poignée d’amoureux du spectacle vivant qui se sont portés candidats, avec le soutien de la commune d’Espalion, pour accueillir le festival. Puis de réunions en rencontres, l’équipe s’est étoffée pour former un groupe de bénévoles solidaires et prêts à se retrousser les manches pour faire honneur à ce festival historique de l’Aveyron. Aujourd’hui l’association se compose d’un bureau collégial composé de 4 coprésidents (es) et de 10 commissions composées de 40 bénévoles qui travaillent toute l’année à l’organisation du festival.

Une émulation croissante qui vise à réunir les 150 bénévoles attendus pour les 2 jours de festival les 21 et 22 juillet prochains.