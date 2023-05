La finale du concours Eurovision de la chanson 2023 se déroule ce samedi 13 mai, à Liverpool (Angleterre). La chanteuse québécoise La Zarra défendra les couleurs de la France avec son titre Évidemment. Voici à quelle heure et comment regarder le concours.





À quelle heure et comment regarder le concours ?

La cérémonie débutera à 21h00, heure de Paris, et sera diffusée dans l'Hexagone sur France 2, avec les commentaires de Laurence Boccolini et Stéphane Bern. Si vous voulez profiter de la version originale, animée par Alesha Dixon, Graham Norton, Hannah Waddingham et Julia Sanina, le concours est également retransmis sur la chaîne Youtube officielle de l'Eurovision.

Quelle est l'heure de passage de La Zarra ?

La compétition s'ouvrira avec la prestation des Autrichiennes Teya & Salena et leur chanson "Who The Hell is Edgar ?".

La Zarra, représentante de la France, passera en sixième position pour chanter son titre Évidemment aux alentours de 21h30.

À noter que cette place n'est pas jugée forcément avantageuse par les spécialistes de l'Eurovision. La chanteuse est, heureusement, intercalée entre deux titres jugés plutôt faibles. La Suède, grande favorite de cette 67e édition du concours, passera en 9e position. La Finlande, autre favori, en 13e position.

La soirée s'achèvera avec la prestation du Royaume-Uni, le pays-hôte.

Voici l'ordre de passage complet :

1. Autriche : Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar ?

2. Portugal : Mimicat - Ai Coração

3. Suisse : Remo Forrer - Watergun

4. Pologne : Blanka - Solo

5. Serbie : Luke Black - Samo Mi Se Spava

6. France : La Zarra - Évidemment

7. Chypre : Andrew Lambrou - Break A Broken Heart

8. Espagne : Blanca Paloma - Eaea

9. Suède : Loreen - Tattoo

10. Albanie : Albina & Familja Kelmendi - Duje

11. Italie : Marco Mengoni - Due Vite

12. Estonie : Alika - Bridges

13. Finlande : Käärijä - Cha Cha Cha

14. République tchèque : Vesna - My Sister's Crown

15. Australie : Voyager - Promise

16. Belgique : Gustaph - Because Of You

17. Arménie : Brunette - Future Lover

18. Moldavie : Pasha Parfeni - Soarele şi Luna

19. Ukraine : Tvorchi - Heart of Steel

20. Norvège : Alessandra - Queen of Kings

21. Allemagne : Lord of the Lost - Blood & Glitter

22. Lituanie : Monika Linkytė - Stay

23. Israël : Noa Kirel - Unicorn

24. Slovénie : Joker Out - Carpe Diem

25. Croatie : Let 3 - Mama ŠČ!

26. Royaume-Uni : Mae Muller - I Wrote A Song

La France en bonne position ?

La Zarra qui représente la France arrivait en troisième position du classement en début de semaine. Une place qui faisait d’elle l’une des favorites, mais qui, au fil des répétitions et prestations, n’a cessé de fluctuer. En face, la concurrence est féroce, avec le Finlandais Käärijä et son titre "Cha Cha Cha", et la Suédoise Loreen avec "Tattoo". Cette dernière, véritable star chez les "Eurofans", a déjà gagné le concours à Baku, en 2012, avec Euphoria.

Malgré tout, les espoirs sont largement permis pour réitérer l'exploit de 1977 avec le sacre de Marie Myriam et son titre "L'Oiseau et l'Enfant". Une bonne raison pour soutenir la France et sa candidate pendant le direct.