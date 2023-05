Football : Rodez concède le nul et reste quatre points devant la zone rouge

Ruthénois et Parisiens se sont quittés sur un nul vierge ce samedi soir lors de la 35e journée de Ligue 2.

Si le stade Paul-Lignon était à guichets fermés (3046 personnes) ce samedi, il n'y a donc pas eu de but. Ni grand spectacle entre des Ruthénois clairement un ton en dessous par rapport aux dernières semaines et des Parisiens qui n'ont pas plus réussi à se montrer géniaux.

Au classement, les visiteurs n'avaient rien à craindre ni à espérer. Les Aveyronnais, eux, ne sont toujours pas sauvés définitivement alors qu’il restera trois matches à jouer. À Grenoble, contre Pau et à Bordeaux pour un Raf qui reste 13e avec quatre points d'avance sur la zone de relégation (en attendant le match d’Annecy face au Havre demain, en clôture de la journée).

Les hommes de Didier Santini ne sont donc pas en grand danger. Mais leurs courses, leurs déplacements, n'étaient plus aussi tranchants. Montrant aussi sûrement une débauche d'énergie certaine pour aligner 6 victoires en 7 matches avant le déplacement au Havre (revers 1-0) et le match de ce soir.