Guerre en Ukraine : chars, drones, systèmes de défense antiaérienne... l'Allemagne va livrer des armes à Kiev pour 2,7 milliards d'euros

L’Allemagne renforce son soutien militaire à l’Ukraine avec la promesse d’importantes livraisons d’armes et l’implantation du fabricant de véhicules militaires Rheinmetall dans le pays.

L'Allemagne a annoncé samedi 13 mai sa plus importante livraison d'armes à l'Ukraine depuis le début de l'invasion de ce pays par la Russie, d'un montant global de 2,7 milliards d'euros, et elle s'est engagée à poursuivre son soutien à Kyiv aussi longtemps que nécessaire.

Cette nouvelle aide comprend 30 chars Leopard 1, 15 chars antiaériens Gepard, plus de 200 drones de reconnaissance et quatre systèmes de défense antiaérienne Iris-T, a précisé le ministère allemand de la Défense dans un communiqué.

"Nous souhaitons tous une fin rapide à cette guerre terrible et illégale (...) Malheureusement, ce n'est pas encore en vue. En conséquence, l'Allemagne va fournir toute l'aide qu'elle peut, aussi longtemps que nécessaire", a dit le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius.

"Merci à nos alliés"

"Merci à nos alliés", a réagi Andriy Yermak, chef de cabinet du président ukrainien Volodimir Zelensky, dans un message sur Telegram.

L'Ukraine ne cesse de réclamer des armes et des munitions à ses soutiens en vue d'une contre-offensive attendue dans les semaines ou mois à venir.

Les livraisons annoncées samedi par l'Allemagne comprennent aussi 18 obusiers.

L’Allemagne va aussi fabriquer des armes en Ukraine

Signe d’une sérieuse accélération de l’investissement allemand en Ukraine, le fabricant d’armement Rheinmetall a également annoncé vendredi 12 mai s’implanter en Ukraine. Il coopérera dès la mi-juillet avec l’entreprise militaire d’Etat ukrainienne Ukroboronprom pour réparer et fabriquer des véhicules militaires sur place. L’armateur germanique est notamment l’un des fabricants des chars Léopard. Rheinmetall a pour souci "de couvrir les besoins urgents de l’Ukraine le plus rapidement possible", a déclaré son PDG, Armin Papperger, dans un communiqué.

L'Allemagne a été réticente dans un premier temps à fournir des armes lourdes à l'Ukraine de crainte de contribuer à une aggravation du conflit avec la Russie. Elle a finalement accepté en janvier des livraisons de chars Leopard en précisant qu'elle coopérerait avec d'autres pays pour en livrer davantage.