Decazeville. L’Adapei souffle ses 60 bougies à Port-d’Agrès

L’Adapei Aveyron/Tarn-et-Garonne fête ses 60 ans. Le secteur de Decazeville propose des animations à Port d’Agrès, une occasion pour mieux connaître cette association.

Samedi 13 mai, l’Adapei (Association de parents de personnes handicapées, et de leurs amis) 12-82, pour le secteur de Decazeville, vous invite à partager un moment convivial pour les 60 ans de l’Adapei Aveyron-Tarn-et-Garonne et de la fondation Optéo. Rendez-vous à partir de 14 h 30, à la salle des fêtes de Port-d’Agrès.

Au programme, jeux, diverses animations. Vous aurez aussi la possibilité de voir les œuvres exposées et réalisés par certains résidents de l’Esat de Capdenac, le foyer d’Auzits, l’IME de Cransac, l’Esat de Clairvaux. Une buvette sera mise à disposition et il y aura un goûter. Venez nombreux, entrée libre et gratuite, ouvert à tous.

Petit historique

Pour rappel, dans les années 1960, un groupe de parents a créé une association. Ils se trouvaient seuls et totalement démunis devant l’absence complète de moyens institutionnels pour leur venir en aide. Ces parents soutenus par leurs amis et sympathisants ont compris qu’ils devaient faire preuve d’initiative personnelle et d’engagement collectif pour que soient reconnus leurs droits, leurs besoins d’assistance et de dignité pour leurs enfants en situation de handicap et eux-mêmes. Suite au décret du 13 mars 2019, l’Adapei de l’Aveyron et de Tarn-et-Garonne s’est transformée pour donner naissance à la Fondation Reconnue d’Utilité Publique Opteo. Cette transformation est le fruit du travail de consolidation de la gouvernance particulièrement sur le versant gestionnaire d’établissements et de services. Une association parentale s’est créée le 15 novembre 2018, elle se nomme l’Adapei 12-82, présente sur les 2 départements : Aveyron et Tarn-et-Garonne. Elle compte environ 600 adhérents.

Les missions

Les missions de l’Adapei : accompagner et informer toutes les familles, œuvrer pour que les personnes en situation de handicap vivent incluses pleinement dans la société, organiser des formations, favoriser l’accessibilité dans les lieux publics (S3A), accueillir les nouvelles familles, organiser des réunions et des manifestations.

Parmi les manifestations, il faut retenir les opérations brioches et galettes, la distribution de catalogues, des opérations ciblées au sein des établissements.

Pour s’informer, adhérer, faire un don : 07 50 68 34 02 ; www.adapei12-82.com