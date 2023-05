Réquista. Le beau spectacle des élèves de Saint-Joseph

Les élèves de l’école Saint-Joseph ont présenté leur spectacle sur le thème de "Eau, terre et ciel", devant leurs parents et amis, spectacle présenté par un narrateur et trois magiciens.

Les plus petits, élèves de maternelles, ont chanté, dansé et vogué sur l’air de "Maman les petits bateaux", dans une version remixée.

Les élèves de CP-CE ont évolué sur des mélodies de Christophe Maé et de Yannick Noah, dans une magnifique chorégraphie autour des arbres et du respect de l’environnement. Ils ont réalisé de superbes figures d’acrosport.

Un premier groupe de CM s’est jeté à l’eau dans une comédie en piscine, débordant d’élégance et d’humour.

Sur des mélodies des années 70, un deuxième groupe de CM a présenté le mouvement des planètes, imaginé et dansé, dans un jeu de lumières éblouissant et plein de poésie. Ils ont ensuite chanté "Le soleil et la terre" de Charles Trénet dans un rythme effréné.

L’ensemble des acteurs, de la maternelle aux CM2, ont terminé leur spectacle par le chant "Les enfants de la Terre", entonné à l’unisson. Merci à tous enfants, enseignants, accompagnateurs qui ont mis tout leur cœur pour offrir ce beau moment, mis en valeur par le son et lumière de "Req animation".

Enfants, familles et amis qui l’ont souhaité ont pu prolonger ce moment convivial en partageant un petit repas préparé avec soin par l’équipe dynamique de l’association des parents d’élèves (l’Apel) et autres bénévoles.

Très prochainement les élèves de l’école Saint-Joseph, se rendront à l’Ehpad pour offrir aux résidents et au personnel un petit extrait de leur spectacle.