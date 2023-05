Decazeville. Le point sur les emplois des agents communautaires

Diverses décisions ont été prises en conseil de Decazeville communauté concernant les postes des agents.

Lors d’un récent conseil communautaire, le vice-président Jean-Michel Reynès a exposé que conformément à l’article L.313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de l’établissement. Il appartient donc au conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaire au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.

À la suite du tableau adopté par le conseil communautaire le 15 décembre dernier, il est nécessaire de créer en raison des possibilités d’avancement de grade en 2023 : 2 emplois permanents d’adjoints techniques territoriaux principaux de 1re classe, temps complet ; 1 emploi permanent d’adjoint territorial du patrimoine principal 1re classe, temps complet ; 1 emploi permanent d’animation territorial principal de 1re classe, temps complet. Le président François Marty a présenté le tableau des emplois de la collectivité.

Le tableau des emplois a été approuvé et modifié en conséquence, depuis le 1er avril 2023. Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois sont inscrits au budget.

Projet "Numérique pour tous"

En outre, Jean-Michel Reynès a expliqué qu’il était nécessaire de créer un emploi non permanent à temps non complet pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité au service "culture" de la Communauté des communes afin d’assurer la fonction de régisseur.

Un autre emploi non permanent doit faire face à un accroissement saisonnier d’activité au service médiathèques, à temps complet, afin de mener des animations en multimédia.

Il a été aussi proposé de créer un emploi non permanent, en contrat de projet, au service médiathèques, non permanent, pour une durée de 3 ans, du 1er mai 2023 au 30 avril 2026. Ce dernier contrat est créé pour mener à bien le projet "Numérique pour tous", en catégorie C, à temps complet. Après délibération, ces trois emplois ont été approuvés par le conseil communautaire, les crédits correspondants ont été inscrits au budget.