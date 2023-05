Petits-enfants et enfants inquiets du nouvel Ehpad

"Protégeons nos parents". La pancarte interpelle au milieu des drapeaux syndicaux et des slogans répétés plus d’une fois, depuis le début de la mobilisation contre le nouvel Ehpad des Terrasses des causses, qui doit accueillir les résidents de trois établissements de la ville d’ici un petit mois. Ils étaient près de 200 manifestants. Des soignants, des syndicalistes, mais aussi des proches qui craignent que leurs aînés soient perdus avec le déménagement.

" Ça va être très perturbant pour ma grand-mère, appréhende Sarah, dont la mamie de 92 ans est atteinte d’Alzheimer. Récemment, elle est allée à l’hôpital après s’être cassé le col du fémur. Et changer d’établissement, ça a été un gros choc."

La première crainte de ces familles, c’est que les équipes médicales vont être mixées… Sabine a peur que sa mère soit perdue sans visage familier. "Alors qu’il y a déjà un turn-over dans l’Ehpad et qu’on passe notre temps à coller des post-it pour expliquer aux professionnels qui sont nos parents", lance-t-elle avec impuissance.

Seconde inquiétude : la question des meubles que les résidents ne pourraient pas ramener dans leur chambre. "On nous a parlé que d’un petit tableau où ils pourront accrocher leurs photos, poursuit Sabine. Mais ça ne résume pas leur vie. Et pour les malvoyants, quelle belle jambe !" "On manque d’informations sur la façon dont ça va s’organiser, ajoute Sarah, dont la mamie est à l’Ehpad Sainte-Anne. On nous parle de dîner commun, mais à quelle heure se déroulera-t-il ? Ma grand-mère dort à 18 h 30. On nous dit que la sieste sera obligatoire mais ma grand-mère ne fait pas de sieste…" D’autres craignent aussi qu’il n’y ait pas assez de professionnels pour s’occuper correctement des résidents. "Il faut aller voir la maire pour lui dire que c’est honteux, déclare, au micro, Pierre-Jean Girard, secrétaire départemental chez Sud Solidaires, en charge des questions de santé. On est en détresse et personne ne nous écoute."