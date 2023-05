Luc-la-Primaube. Sculpter son corps avec Christophe Balp

Dans la salle de gym, située sous l’école publique Jacques-Prévert à Luc, Christophe Balp dispense des cours de fitness le lundi de 18 h 30 à 19 h 30 et de Pilates de 19 h 30 à 21 heures. Dans une ambiance sympa, Christophe reçoit ses élèves pour des séances collectives de tonification musculaire : fessiers, abdos, cuisses et séances minceur… Il privilégie les petits groupes et répond aux attentes de chaque participant en prenant bien en compte leur santé. La musique booste les séances de fitness. Des recherches scientifiques ont en effet démontré que la musique avait un effet flagrant sur la motivation et les performances sportives. La musique améliore non seulement la performance physique, mais aussi l’état psychologique : elle crée une envie de bouger, de se dépasser… Après chaque séance de Pilates, un moment de relaxation est proposé.