Sécheresse : après les Pyrénées-Orientales, un autre département d'Occitanie prendre des mesures drastiques

La majeure partie de l'Hérault passe en "alerte renforcée", les restrictions d'usage de l'eau s'intensifient.

La préfecture de l'Hérault a annoncé "l'aggravation de la sécheresse" dans le département vendredi 12 mai 2023, une grande partie du territoire bascule en "alerte renforcée" (niveau 3 sur 4). Une décision prise en considérant "qu'aucune précipitation significative n'est attendue pour les prochains jours" et que "les niveaux des cours d'eau sont largement inférieurs aux normales de saison". De plus, "certaines nappes souterraines ne sont pas rechargées et présentent des niveaux très bas pour la période".

Plus tôt dans la semaine, la majorité du département des Pyrénées-Orientales passait en alerte "crise", l'alerte sécheresse maximale. Les pluies de ces derniers jours n'auront pas été suffisantes sur le pourtour méditerranéen pour améliorer la situation.

Piscines, arrosage, lavage de voiture... Ce qui est interdit

Voici la nouvelle carte du département de l'Hérault, les zones en orange basculant en "alerte renforcée" :

Dans ces secteurs en orange, plusieurs mesures d'interdiction et de restrictions d'usage de l'eau ont été prises. Voici lesquels :

remplissage des piscines privées interdit à l'exception de la première mise en eau des piscines nouvellement construites et de celles destinées à un usage collectif.

lavage des véhicules publics ou privés interdit en dehors des stations professionnelles, sauf pour les véhicules qui ont une obligation sanitaire ou technique ainsi que ceux des organismes de sécurité.

les bornes et fontaines en circuit ouvert doivent fermer (sauf pour les points de distribution d'eau potable équipés d'un bouton poussoir)

l'arrosage des pelouses et des espaces verts publics comme privés, et l'arrosage des jardins d'agrément, est interdit

le lavage des voiries est interdit sauf impératif sanitaire à l'exclusion des balayeuses laveuses automatiques

l'arrosage des terrains de sport et d'entraînement est interdit sauf ceux qui font l'objet d'une autorisation exceptionnelle et justifiée

le fonctionnement des douches de plage est interdit

les manœuvres d'ouvrage situés sur les cours d'eau des bassins hydrographiques en alerte renforcé sont interdites, sauf si nécessaire

la vidange des plans d'eau de toute nature dans les cours d'eau est interdite

le prélèvement d'eau en vue du remplissage ou du maintien du niveau des étangs et des plans d'eau de loisirs à usage personnel est interdit

Voici ce qui est interdit entre 8h et 20h :