Téléthon : l'Aveyron, toujours aussi généreux, a versé 590 000 € de dons

La 36e édition du Téléthon a permis de récolter plus de 90 millions en France. Un record depuis 2016. En Aveyron, si le record n'a pas été battu, la participation reste, elle, au-dessus de la moyenne nationale.

Les Aveyronnais restent de généreux donateurs pour le Téléthon. C'est un des constats dont a pu se féliciter Michel Allot, le président de la coordination départementale lors de la soirée "Merci Téléthon" organisée la semaine dernière à Luc-la-Primaube.

Toutefois, alors que la coordination nationale s'est réjouie de voir le compteur des dons dépasser les 90 millions d'euros, un record depuis 2016, la coordination départementale, elle, regrette de ne pas avoir retrouvé les niveaux de dons habituels.

2,11 euros de dons par habitant

Pour cette édition 2022, dont le coup d'envoi a été donné à Villeneuve d'Aveyron le 2 décembre dernier, l'Aveyron a toutefois versé plus de 590 000 euros de dons. Une progression par rapport à l'année dernière, qui s'établissait à 488 000 euros, mais encore en deçà des 650 000 euros de la période avant covid...

"Soyons toutefois très satisfaits de nos résultats, la participation par habitants est de 2,11 euros contre une moyenne nationale à 1,33 euro", a pu dire Michel Allot lors de cette soirée , où les bénévoles cantonaux étaient invités. Bénévoles qu'il a pu ainsi remercier directement pour leur implication.

"Sur le plan départemental nous enregistrons une véritable reprise d’animations, même si bon nombre de cantons sont encore dépourvus de responsables qui font la force de notre organisation". Et de poursuivre : "Je peux dire sans me tromper que si tous les cantons, en sommeil depuis le Covid, avaient repris leur activité, nous aurions imité la progression nationale."

En quête de délégués cantonaux

Michel Allot en a du coup profité pour solliciter les élus départementaux afin qu'ils aident à l'AFM à pouvoir bénéficier d'un représentant par canton. Et d'expliquer : "Les Aveyronnais ne sont pas plus solidaires au nord qu'au sud, à l'est qu'à l'ouest, dans les villes plutôt que dans les villages, les Averyonnais aiment les manifestations et les actions bien organisées, là où un responsable s'engage et s'exprime".

Lors de cette soirée d'ailleurs, Michel Allot a pu mettre en avant un des piliers de l'AFM. Robert Garcia a en effet plus particulièrement été mis à l'honneur. Cofondateur du Téléthon Aveyron dans le Bassin, il s'est vu remettre la médaille de la reconnaissance par Benoît Rengade, vice-président de l'AFM nationale et la médaille du Département, par Dominique Gombert.

Tout au long de cette soirée, Michel Allot a pu souligner la nécessité d'un engagement collectif, à tous les niveaux du pays, de son sommet à sa base, en passant par ses élus et les chefs d'entreprise, et n'a eu de cesse de remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont permis à l'AFM Aveyron de "réaliser une telle prouesse". Une manière de dire aux Aveyronnais, tout comme l'a dit la présidente nationale Laurence Tiennot - Herment lors du lancement de la 36e édition du Téléthon : " On ne lâche rien".