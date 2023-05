Sébazac-Concourès. Très belle journée pour l’association des parents d’élèves de Concourès

Tôt le matin, lundi 8 mai, les parents d’élèves de Concourès étaient sur le pont pour installer les premiers stands du vide grenier dans le village et accueillir les premiers jardiniers venus pour acquérir plantes, fleurs et plants. De nombreux chineurs parcouraient les stands à la recherche de l’objet rare. Quant aux jardiniers, ils repartaient les bras chargés de fleurs multicolores pour enjoliver leurs jardins. Pour ceux qui souhaitaient passer la journée à Concourès, frites et saucisses étaient à leur disposition à la buvette. Didier était aux fourneaux, venu en aide aux parents d’élèves. Une belle journée, bon enfant, le temps idéal et de bonnes affaires pour alimenter la caisse de l’école en vue de sorties ou d’animation pour les écoliers.

Merci au public pour sa visite. Merci à tous les parents qui se sont investis pour la réussite de cette journée.