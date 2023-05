Sébrazac. Une vente de fleurs toujours appréciée

L’APE a reconduit l’opération fleurs. Afin de proposer cette initiative sur toute la commune, cinq camions ont été nécessaires pour rendre visite aux habitants dans les petits hameaux. De nombreux parents d’élèves et les élèves ont participé à cette journée de vente fortement appréciée des habitants qui leur ont réservé un très bon accueil. Cette opération est devenue au fil des ans une tradition printanière pour les Sébrazacois qui aiment embellir les abords de leur maison, leur balcon et fenêtres. Le bénéfice de cette vente sera intégralement reversé à la caisse scolaire et permettra de financer les sorties éducatives et autres achats pour nos petites têtes blondes. Une fois la vente terminée, parents et enfants ont pris un repas en commun dans une ambiance des plus familiales.