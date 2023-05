Campagnac. Une voiture disponible à tout moment

On le répète sans cesse : la voiture est indispensable. Surtout dans nos communes qui sont peu desservies par les transports en commun (lorsqu’ils existent) et avec des horaires contraignants. La voiture c’est cher.

Il existe de nombreuses situations où une voiture supplémentaire est temporairement indispensable. C’est le cas d’un couple dont l’un a pris la voiture pour la journée et l’autre voudrait se déplacer, ou bien le jeune venant de passer son permis mais qui n’a pas encore de véhicule et aimerait aller à la fête à 30 km de chez lui, ou une personne âgée sans voiture qui aimerait bien se rendre au marché du village voisin. Enfin un touriste débarquant du train et qui aimerait visiter la région. Les cas sont très nombreux et pour eux une solution économique a été mise en place par le Parc naturel régional des Grands Causses, en partenariat avec l’hôtel-restaurant Rodier, la mairie de Campagnac et la coopérative Citiz. Si vous avez besoin d’une voiture, quelle que soit l’heure, pour 1 heure, 1 jour ou beaucoup plus, pour un trajet très court ou très long, il suffit de s’installer au volant et de partir sans avoir besoin de rencontrer un loueur. La voiture se trouve au restaurant de la gare et il faudra l’y ramener. Tout est automatisé il faut simplement s’inscrire (10 € de frais d’inscription avec le code promo PNRGC) pour donner ses coordonnées bancaires et bien sûr prouver que l’on possède un permis de conduire valide. À partir de là, vous pourrez réserver le véhicule de votre choix (dont celui de Campagnac) à partir de votre espace client. Le tarif est très raisonnable : 3 € / heure + 20 centimes le kilomètre (le carburant est compris). Par exemple aller de Campagnac au marché de Sévérac (40 km) pendant 2 h revient à 14 €. Aller à Millau puis Saint-Affrique (70 km) pendant 4 h revient à 26 €. Faire ses courses à 5 km pendant 2 h revient à 7 €. Ce concept n’est donc pas vraiment une location puisqu’aucune démarche auprès d’un loueur n’est requise, et que la durée d’usage est totalement flexible. Les organisations (collectivités, entreprises) ont également avantage à utiliser ce service, leurs voitures de fonction étant souvent inadaptées aux déplacements de leur personnel (pour les formations par exemple).

Plus d’info : grands-causses.citiz.fr

Contact : clara.steyer@parc-grands-causses.fr ou 06 78 12 53 95