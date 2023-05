Estaing. 50 bougies pour le comité des fêtes

En 1973, était déclarée officiellement en préfecture la naissance du Comité des fêtes de Coubisou. Un rassemblement, réunissant membres actifs et anciens adhérents a été organisé le dimanche 30 avril à Coubisou pour fêter ces 50 ans d’existence. La journée s’annonçait belle et ensoleillée et elle le fut ! L’apéritif se déroulait en extérieur pour le plus grand bonheur de tous. Les retrouvailles étaient chaleureuses, les conversations allaient bon train, tout comme les souvenirs et anecdotes, parfois cocasses.

Les participants étaient ensuite invités à rejoindre la salle des fêtes, joliment décorée et fleurie, pour partager un délicieux repas.

Les agapes se déroulaient dans la joie et le bonheur d’être ensemble, et le diaporama photos (conçu par Bernadette) permettait à tous de découvrir la vie du comité des fêtes avec ses animations, ses membres et ses bénévoles, ses sorties… Que de beaux souvenirs !

Avant la dégustation du gâteau d’anniversaire, le coprésident Dominique Burguière, le président fondateur André Rigal et un des anciens présidents Alain Pradalier prenaient la parole pour retracer les différentes étapes de ces 50 années d’existence. C’était l’occasion de découvrir l’officialisation de l’association, l’évolution et les changements qu’a connu le comité des fêtes de Coubisou.

Le maire de la commune, Bernadette Bélières-Azémar, a tenu à remercier le comité des fêtes pour son implication et son dynamisme, tout en soulignant le travail réalisé par les bénévoles qui œuvrent depuis toutes ces années à l’animation du village.

Le gâteau d’anniversaire, accompagné d’un verre de fines bulles, prolongeait cette chaleureuse rencontre et les invités avaient la possibilité de découvrir de nombreuses photos épinglées dans la salle des fêtes. Sans oublier la poche cadeau offerte à tous les participants, une petite attention pour marquer cet événement et le faire durer dans le temps.