Cyclone Mocha : les images de ce phénomène dévastateur qui frappe le Bangladesh et la Birmanie avec des vents à 250 km/h

Un cyclone dévastateur de catégorie 5 risque de causer de terribles dommages humains et matériels ce dimanche.

Un ouragan de catégorie 5 se rapproche des côtes du Bangladesh et de la Birmanie et devrait frapper les côtes le plus durement cet après-midi, dimanche 14 mai 2023. Des centaines de milliers de personnes ont été évacuées, alors que le site Zoom Earth anticipe des vents pouvant aller jusqu'à 260 km/h et capable de causer de très importants dégâts. Un ouragan de catégorie 5 correspond à la classification la plus élevée sur l'échelle de Saffir-Simpson.

En Birmanie, les habitants de l'Etat de Rakhine se déplacent en masse vers la ville de Sittwe, qui compte au moins 150 000 habitants, pour se réfugier en hauteur. La ville a été placée en alerte météorologique maximale ce dimanche.

De vives inquiétudes se portent également sur le Bangladesh où d'immenses camps de réfugiés se trouvent sur le passage de l'ouragan. Des centaines de milliers de réfugiés musulmans rohingyas s'y trouvent.

Le cyclone tropical #Mocha va impacter l'ouest du #Myanmar dans les toutes prochaines heures. Il a été estimé en catégorie 5 par le JTWS mais tend à faiblir un petit peu en arrivant près des côtes de l'Etat de Rakhine. pic.twitter.com/mz32S7S7XV — Keraunos (@KeraunosObs) May 14, 2023

De premières images effrayantes

L'ouragan pourrait provoquer une onde de marée pouvant grimper jusqu'à 4 mètres de haut, les côtes pourraient bien être submergées. Même si Mocha doit s'affaiblir en s'enfonçant dans les terres, les dégâts s'annoncent déjà extrêmement importants.

Les premières images des vents qui balayent les côtes rendent compte d'un phénomène puissant et d'une extrême violence :

\ud83c\udf00Le cyclone #Mocha balaie violemment l'île de Saint-Martin, petite île dans la partie nord-est du golfe du Bengale, à quelques km au large du #Bangladesh #CycloneMocha #MochaCyclone pic.twitter.com/UTXYBBKzQB — Actus Meteo (@actus_meteo) May 14, 2023

Landfall visuals of Cyclone Mocha from sittwe, Myanmar \ud83c\uddf2\ud83c\uddf2



TELEGRAM JOIN \ud83d\udc49 https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/7TDXlbdcwu — Disaster News (@Top_Disaster) May 14, 2023

Plus de 100 000 morts en 2008 en Birmanie

La Birmanie vit encore avec le traumatisme du cyclone Nargis qui avait fait 138 000 morts en mai 2008. Il s'agit de la pire catastrophe naturelle de l'histoire du pays.

Au Bangladesh, le cyclone Sidr avait tué au moins 3 000 personnes en novembre 2007.