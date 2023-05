Démangeaisons, diamètre du bouton... Comment savoir si vous avez été piqué par un moustique tigre ?

Si vous vous rendez compte que vous avez été piqué, voici comment savoir si c'est l'œuvre d'un moustique tigre.

Chaque année, le moustique tigre continue de gagner du terrain en France. Il a notamment colonisé l'ensemble des 13 départements d'Occitanie et n'est plus seulement présent dans les zones urbaines. Autant dire que vous allez vous gratter plus d'une fois cet été, en ville comme en campagne.

Comment reconnaître la piqûre ?

Contrairement au moustique classique, la démangeaison arrive très rapidement après avoir été piqué par un moustique tigre. L'envie de se gratter peut s'intensifier pendant plusieurs minutes mais a tendance à disparaître assez vite. Les démangeaisons peuvent néanmoins réapparaître jusqu'à quelques jours plus tard en cas de variation de température, par exemple après une douche.

Le bouton ressemble à une cloque un peu plate, qui pourrait presque s'apparenter à une ampoule, et dont le diamètre varie de 5 millimètres à 2 centimètres. Le bouton est généralement dur, chaud et douloureux.

Comme le rappelle l'Agence régionale de santé (ARS), le moustique tigre est silencieux et diurne, ce qui implique qu'il pique principalement le jour (surtout le matin et le soir). À ne pas confondre avec le moustique commun qui se fera un plaisir d'attendre que vous vous endormiez pour vous piquer au beau milieu de la nuit.

Il est aussi possible de reconnaître le moustique à l'œil nu. Son nom vient de sa peau rayée noire et blanche sur tout le corps et les pattes. Comme l'insecte se déplace plus lentement que ses cousins nocturnes, il est plus facile à écraser.

Vecteur de maladies tropicales

Le moustique tigre ne serait pas aussi problématique s'il n'était pas vecteur de maladies tropicales comme la Dengue, le virus Zika ou le Chikungunya. L'ARS Occitanie indique que dans la région, en 2022, cinq foyers inédits de cas autochtones ont été recensés. Un total de 12 personnes ont été contaminées dans les Pyrénées-Orientales, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et le Tarn-et-Garonne.

Pour éviter leur prolifération, il est conseillé de se débarrasser de l'eau stagnante dans son jardin en vidant ses pots, ses arrosoirs ou en rangeant tout ce qui pourrait être rempli en cas de pluie. "De l'eau dans un bouchon de bouteille suffit à l'insecte pour se reproduire".

Pour éviter les piqûres, le mieux reste de porter des vêtements amples lorsque vous sortez de chez vous, surtout le matin et le soir, ou bien d'utiliser des moustiquaires.