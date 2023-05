Divers rendez-vous pour se promener et flâner

L’office de tourisme et du thermalisme de Decazeville communauté propose divers rendez-vous cette semaine.

Mercredi 17 mai

Visite guidée du parcours street art Cransac – Aubin, rendez-vous à 15 heures devant le bureau de l’office de tourisme de Cransac. À travers neuf incroyables fresques, réalisées par des artistes reconnus au niveau international, découvrez le tout nouveau parcours de street-art. Un accompagnateur donnera toutes les clés pour apprécier à sa juste valeur ce mouvement artistique majeur du XXIe siècle. Parcours à pied et en minibus (maximum huit personnes). Tarif : 4 € ; avec la Visit’carte, 3 visites à 10 €. Mini. six personnes Réservation jusqu’à la veille : 05 65 63 06 80.

Vendredi 19 mai

Visite guidée du patrimoine minier et industriel de Decazeville. Rendez-vous à 15 heures, devant le bureau de l’office de tourisme de Decazeville. Le parcours permet de revivre l’épopée industrielle de cette cité champignon, Elle est née autour de ses mines et de ses hauts fourneaux. La visite permet de longer dans le monde des mineurs et des métallos. Vous pourrez imaginer la descente dans les entrailles de la terre et contemplez l’immensité de cette mine à ciel ouvert. Tarif : 4 €. Visit’carte : 3 visites 10 €. Mini. Six personnes, réservation jusqu’à la veille : 05 65 43 18 36.

Par ailleurs, rappelons qu’une randonnée de 7 km a lieu à partir de l’aire de repos de Fonteilles (hauteur de Firmi), le samedi 20 mai, Rendez-vous à 9 heures, pot de l’amitié au retour. Possibilité de déjeuner sur place auprès de la roulotte food-truck "Camino Gourmand". Menu : potage ou salade composée (selon météo), assiette de charcuterie, fromage, dessert maison, vin. Tarif : 12 € ; repas sur réservation au 06 82 30 58 85 ; pour la marche, Jean-Claude : 05 65 43 47 09 (HR).