Espalion. Grand succès pour la journée de la peinture

La Mas La Boraldette a réuni 130 personnes pour sa journée autour de la peinture. Une journée à la fois créative et conviviale.

En ce jeudi, la Mas La Boraldette renouait avec la journée autour de la peinture qu’elle avait commencée depuis de nombreuses années. Cette édition sur le thème des fleurs a réuni plus de 130 participants

Cette journée peinture fut une réussite tant dans la réalisation des tableaux que dans la mixité qu’a permis l’évènement. La Mas La Boraldette a été heureuse de recevoir les enfants et les personnes âgées du territoire ainsi que les personnes accueillies dans les autres établissements de la fondation Opteo. Cette journée s’est clôturée par la remise de prix et autour d’une collation préparée avec soin par le cuisinier. La Mas la Boraldette remercie chaleureusement tous les participants et les partenaires pour leur implication et leur générosité en l’attente d’une nouvelle édition l’année prochaine.

À l’initiative de nombreux projets

"La Boraldette" ne manque de projets pour améliorer le quotidien de ses résidents, pour la plupart polyhandicapés. Elle a initié de nombreuses animations comme la création d’une bande dessinée qui lui a valu en 2019 le premier prix des Mas au festival d’Angoulême ou encore des animations pluridisciplinaires associant le son avec la musique et le chant, l’image par le tournage de petites vidéos et les arts plastiques par l’expression calligraphique et la création d’un arbre totem avec les objets du quotidien… Rappelons ici que les Mas de la fondation Optéo en collaboration avec l’institut de recherche en informatique de Toulouse (IRIT) sont au cœur du projet "Websokeyto", projet basé sur une stratégie globale au service des personnes polyhandicapés et sur le développement de toutes sortes d’outils et d’interfaces pour la communication dans le milieu du polyhandicap, comme le "Makaton" (langage des signes simplifié), le "Chessep" (Communication par l’image) et le développement de nouveaux outils numériques.

La Mas La Boraldette de Saint-Côme fêtera ses vingt ans cette année et ouvrira ses portes le 15 septembre à l’occasion de l’anniversaire de ses 20 ans.