Jeux à Paris : des voies olympiques  prioritaires sur le boulevard périphérique

Les Franciliens et les usagers et riverains du boulevard périphérique peuvent se prononcer sur les modalités du projet de voie dédiée au covoiturage et aux transports collectifs sur le périphérique parisien, du 17 avril au 28 mai, sur une plateforme en ligne.

Pendant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, la Ville de Paris et l’État se sont engagés à mettre en œuvre des voies olympiques prioritaires sur le boulevard périphérique et les autoroutes franciliennes.

Ce réseau permettra, pendant la durée des Jeux, d’assurer les déplacements des athlètes et de la famille olympique et paralympique entre les villages, les hôtels et les sites de compétition afin de garantir un service de transport sûr et efficace.

Après les Jeux, ces voies olympiques deviendront des voies dédiées au covoiturage et aux transports collectifs, conformément aux orientations issues des ateliers périphériques et reprises lors du Carrefour des mobilités, organisé à l’initiative de la maire de Paris en octobre 2022, en présence de nombreuses collectivités franciliennes.