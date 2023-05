Judo : Rodez conserve son titre de champion d'Occitanie junior par équipe

Les Ruthénois ont remporté la compétition régionale disputée à Toulouse, samedi 13 mai.

Un bonheur n’arrive jamais seul au Judo Rodez Aveyron. Un mois après le titre national de Deuxième Division décroché par les seniors, le club du Piton a de nouveau goûté à l’or par équipe, samedi 13 mai à Toulouse, lors des championnats d’Occitanie junior. La bande entraînée par Clément Caors s’est montrée conquérante pour conserver sa couronne régionale.

Exemptés du premier tour en tant que de série numéro 1, les Aveyronnais se sont nettement défaits d’Alliance judo 34 (5-0) puis des Montpelliérains de Jita Kyoei (4-1) pour se hisser en finale.

Une courte victoire en finale

L’ultime manche face à d’autres Héraultais, le Montpellier judo olympic, a été plus disputée. « Chaque équipe a remporté deux duels, il y a eu un nul et on s’est imposé aux points, explique l’entraîneur. On menait avant le dernier combat et on savait qu’on pouvait se permettre de perdre à condition que ce ne soit pas sur ippon. Et c’est ce qui s’est passé. »

Grâce à cette victoire, les Ruthénois ont décroché leur qualification pour le championnat de France Première Division, qui aura lieu le 4 juin à l’Institut du judo, à Paris.

Le groupe du JRA champion d’Occitanie : Rémi Artis, Arthur Bourdoncle (-60 kg), Magamed Mamadov, Arthuer Puech (-66 kg), Kharon Eliev, Achmed Magamadov(-73 kg), Alexis Pinosa (-81 kg), Eros Bonino (+81 kg).