Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. La deuxième édition de la Rando à Christian passe entre les gouttes

La deuxième édition de la Rando à Christian, organisée à la mémoire de Christian Woittequand, ancien président du Vélo d’Olt disparu le 15 août 2019, a eu lieu ce samedi 29 avril à St-Geniez. La météo incertaine a probablement dissuadé certains cyclistes de participer, puisqu’ils n’étaient que 49 au départ ! C’est peu… Et les absents ont eu tort, puisque la pluie promise n’est pas tombée. Les concurrents ont donc roulé au sec !

Après une minute d’applaudissements en hommage à Christian, le peloton prenait la direction de St-Laurent-d’Olt, puis Campagnac avant d’escalader la Montée Christian-Woittequand en passant devant le panneau érigé en sa mémoire. Un grand moment d’émotion pour chacun… Le parcours continuait sur le causse, en direction de Buzeins (ravitaillement), puis Vimenet, Coussergues, Cruéjouls et retour à St-Geniez. Autour du pot de l’amitié, les échanges allaient bon train. L’ECVD (Entente Cycliste Vallon Dourdou) était récompensé, étant le club le plus représenté, devant leurs amis du CCFAC et les Cyclos du Malpas. Et la tombola distinguait 10 participants au hasard du tirage au sort.

Un grand merci aux participants et aux organisateurs, toujours motivés et dévoués.

Prochaine organisation : La Marmotte d’Olt les 10 et 11 juin.