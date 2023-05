Laissac-Sévérac l'Église. L’évêque Mgr Meyer en visite dans la cité

Mgr Luc Meyer, évêque de Rodez et de Vabres, était à Laissac, le jeudi 4 mai, dans le cadre de sa visite pastorale du doyenné. Après les laudes et la messe au couvent des sœurs de Jésus Serviteur à Cruéjouls, le père évêque a visité la miellerie de Savignac. C’était un premier contact avec le monde agricole du doyenné, avant une rencontre et un repas avec les agriculteurs.

L’après-midi, une randonnée digestive a conduit Mgr Meyer et un petit groupe de paroissiens à la Croix de Boucays. Mme Falguières, professeur d’histoire à la retraite, a fait l’historique de cette croix qui domine Laissac depuis 1921 et dont l’actuelle et troisième version a été bénie par le père Aurélien.

Puis ce fut les Vêpres à l’église Notre-Dame-de-l’immaculée-Conception de Laissac, avant une rencontre avec des paroissiens engagés dans les mouvements et les services d’Église.