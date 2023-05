L'Occitanie dans le top 5 des régions qui recensent le plus de chiens et de chats

Voici les cinq régions qui comptent le plus d'habitants à poils.

L'Occitanie apprécie tout particulièrement les animaux de compagnie, selon une étude réalisée par Kippy, société spécialisée dans le contrôle des chiens et des chats via un traceur GPS. Environ 13 % des foyers de la région possèdent l'un de ces deux animaux.

Voici les cinq régions qui comptent le plus de chats ou de chiens à la maison :

Auvergne Rhône-Alpes : 13,72 %

Occitanie : 13,13 %

Nouvelle-Aquitaine : 11,96 %

Île-de-France : 11,84 %

Provence-Alpes-Côte-d'Azur : 10,76 %

Ils sont entre 7 et 9 % des foyers à posséder un chat ou un chien dans le Grand Est et la Bretagne, et moins de 7 % dans les autres régions : Hauts-de-France, Normandie, Pays de la Loire, Centre Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté et Corse.

Pas forcément plus d'animaux dans les régions les plus peuplées

Une enquête menée en 2020 par la FACCO (Fédération de Fabricants d'Aliments pour chiens, chats, oiseaux et autres animaux familiers) estime que 15,1 millions de chats peuplent nos maisons en France pour 7,5 millions de chiens.

"Les résultats de l'étude montrent qu'il n'y a pas nécessairement de corrélation entre les régions les plus peuplées de France et la propension des Français à avoir un chien ou un chat au sein de leur foyer", commente par voie de communiqué Eva Morand, brand manager chez Kippy.