Moto : Monsieur supermotard, Thomas Chareyre, roi de Belmont-sur-Rance !

Le champion en titre héraultais mais aussi octuple champion du monde Thomas Chareyre a confirmé sa domination sur la catégorie reine du championnat de France de supermotard lors de la manche de Belmont-sur-Rance, ce dimanche.

Malgré une météo maussade alternant éclaircies et averses, les 208 engagés à la deuxième manche du championnat de France de supermotard, toutes catégories confondues, se sont livrés de belles batailles tout le week-end sur la piste de karting de Belmont-sur-Rance. Piste qui avait été rallongée par deux secteurs terre pour l’occasion par le club organisateur, le moto club saint-affricain et ses 80 bénévoles sur le pont durant ces deux jours de compétition nationale.

200 participants et glissades garanties

Dès le samedi matin pour les essais, les pilotes se lâchaient pour obtenir les meilleurs temps qui leur permettraient de se retrouver aux avant-postes lors du départ des manches de courses. Idem l’après-midi durant lequel quelques averses rendaient la piste glissante. Une piste glissante sur laquelle les acrobates en selle gratifiaient le public de quelques belles glissades sans gravité. En fin de journée, les cadors tournaient la poignée à fond. Et à ce petit jeu-là, ils étaient trois à se détacher du lot. À commencer évidemment par l’incontournable Thomas Chareyre, octuple champion du monde et champion de France en titre S1 qui avait fort à faire avec le pilote Honda Sylvain Bidart, octuple champion de… France, lui, qui aimerait bien en récolter un neuvième. En S2, le champion sortant Alexis Hoareau faisait également un festival.

Le dimanche, place à la course et toutes les catégories avaient deux manches à faire. Chez les dames, Emma Baffeleuf s’imposait assez facilement et prenait les commandes du championnat alors que Sébastien Denoyelle s’imposait en vétérans et prenait également la tête du championnat. Chez les challengers, antichambre des catégories élites, c’est Axel Felten qui grimpait sur la plus haute marche du podium.

Mais tout le monde attendait impatiemment la fin d’après-midi pour voir les élites en découdre dans les deux dernières manches de la journée. En S2, Alexis Hoareau déjà vainqueur de la première manche enlevait la seconde et prenait le large au championnat de France devant Sylvain Dabert.

Chareyre, un prestigieux doublé en vue avant la fin

Dans la catégorie reine des S1, Thomas Chareyre dominait de la tête et des épaules et remportait sans surprise les deux manches, accentuant son avance au championnat devant le Tarnais Steeve Bonal. "Monsieur Supermotard" venait encore de frapper fort.

Un Thomas Chareyre qui cette année vise le doublé championnat du monde – championnat de France avant de prendre sa retraite sportive sans pour autant quitter le monde de la moto.