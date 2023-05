Paris : les centres de santé bientôt ouverts aux généralistes les soirs et les week-ends

Dans le cadre d'une dynamique de refonte de la médecine ambulatoire, Paris favorise les formes coordonnées et regroupées de l’exercice médical dans toute leur diversité : centres de santé (associatifs, mutualistes, municipaux), maisons de santé, cabinets libéraux en exercice collectif.

Pour désengorger les services hospitaliers et permettre aux médecins généralistes de donner des consultations en soirée et les week-ends, les équipements de santé parisiens resteront accessibles en dehors de leurs horaires d'ouverture.

Paris fait face à une répartition très inégale des professionnels de santé sur son territoire, ainsi qu'à leur vieillissement : 41 % des médecins spécialistes et 37 % des médecins généralistes ont 65 ans ou plus. Pour répondre aux problématiques actuelles d’accès aux soins et aux perspectives préoccupantes de la démographie médicale, Paris favorise le maintien et le développement d’une offre de soins de premier recours accessible sur tout son territoire et notamment dans les zones déficitaires.

Paris participe aussi à l’optimisation de l'accès à l’offre de soin, notamment en soutenant une offre de ville qui limite le recours aux urgences hospitalières. En effet, le récent rapport d’information du Sénat de mars 2022 « sortir des urgences » précise que le nombre de passages aux urgences a doublé entre 1992 et 2019, passant de 10,1 millions à 21,2 millions. Des plages de soins non programmés sont notamment organisées dans les centres de santé de la Ville et des partenariats sont noués avec les acteurs du 1errecours pour faciliter l’implantation de leur activité sur le territoire parisien.