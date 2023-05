Rugby : au bout du suspense, Millau échoue en 1/16 de finale de Fédérale 2 face à Saint-Jean-en-Royans

Après un épique duel de buteurs au parc des Sports, Millau s’impose 18-15, mais est éliminé de ces phases finales pour un petit point.

Au parc des Sports ce dimanche, Millau n’avait pas le droit à l’erreur. Avec quatre points de retard sur le SC Royannais, concédés lors de cette rencontre aller de 1/16e de finale de Fédérale 2, la victoire était obligatoire pour poursuivre l’aventure et continuer à rêver de la montée en Fédérale 1. Et des deux côtés, la tension s’est ressentie d’entrée.

Les Millavois, opportunistes et pouvant compter sur le pied d’un Gauthier Escalaïs des grands jours ouvrent le score (3-0, 3e). En face, Saint-Jean-en-Royans, réagit, confisque le ballon pendant une dizaine de minutes, mais parvient seulement à égaliser, le rideau défensif millavois résistant aux assauts adverses.

Dans un match perturbé par le vent, avec de nombreuses fautes de main et des erreurs sur les lancers en touche, c’est le SOM qui tire son épingle du jeu. Par leur buteur, les Somistes ajoutent six points dans leur besace, et sont provisoirement qualifiés (9-3, 26e). Dans cette rencontre particulièrement hachée, le score n’évoluera pas d’ici la pause. À ce stade, Millau est qualifié, mais la route est encore très longue.

Un duel de buteurs

L’entame de seconde période est comme la première. Millau, dans son antre est bousculé par son adversaire. Après une longue phase de conservation, le RC Royannais bute sur la ligne des Millavois. C’est seulement sur une pénalité que les visiteurs engrangeront trois points. Sur le coup d’envoi, Millau profite d’un cafouillage des Drômois, n’est pas loin d’inscrire son premier essai du match mais but encore à deux pas de l’en-but.

Escalaïs ajoute tout de même trois nouveaux points (12-6, 50e). Mais le score fait le yo-yo. Saint-Jean-en-Royans bénéficie d’une nouvelle pénalité, et leur buteur Courbi les ramène à 3 points. C’est donc bel et bien un duel des buteurs qui se dessine dans ce match couperet, où chaque petit point compte pour la qualification.

À nouveau, le gaucher millavois, redonne l’avantage aux Gantiers, et tient cette qualification provisoire (15-9, 59e). Un avantage de courte durée. D’abord, les Saint-Jeannais reviennent à seulement trois points, avant que l’imperturbable Gauthier Escalaïs, ne redonne ces fameux six points, nécessaires à la qualification, aux Sud-Aveyronnais (18-12, 70e).

Duel serré jusqu'au bout

La fin de match est irrespirable. Chaque équipe croit en ses chances au bout de chacune des avancées. Mais les nombreuses fautes des deux camps ne scellent pas le destin de cette confrontation. Toutefois, à la 79e, les visiteurs tiennent leurs chances. Sanctionnés dans un ruck pour être entrés sur le côté, les Millavois concèdent une pénalité à plus de 45 m de leur en-but. Le buteur longue distance adverse Escoffier s’en charge, et sauve les siens (18-15, 80e).

Le SOM tient sa dernière cartouche. Sur ce dernier ballon, dans les arrêts de jeu, les joueurs doivent sauver leur saison. Et les Somistes auront leur chance. Sur un plaquage haut, les locaux obtiennent la dernière pénalité du match. Un coup de pied difficile à négocier pour Gauthier Escalaïs, excentré contre la ligne de touche. Le ballon ovale s’envole, mais fuit les perches. L’aventure s’arrête ici. Millau remporte le match 18-15, mais perd la confrontation 41-42.