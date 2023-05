Rugby : face à Saint-Jean-en-Royans ce dimanche, Millau en quête d'un billet pour les 8es de finale

Battus 27-23 il y a une semaine à Saint-Jean-en-Royans, les Millavois doivent s’imposer d’au moins cinq points ce dimanche (15 heures) pour décrocher leur billet pour les 8es de finale.

" Ce n’est pas comme l’année dernière, cette fois-ci, il y a un match retour." Quelques minutes après le coup de sifflet final du premier acte du 16e de finale de Fédérale 2 à Saint-Jean-en-Royans, Vincent Coste, troisième ligne de Millau, se projetait déjà sur ce match tant attendu. Car si l’année passée, le RC Royannais a joué le rôle de bourreau dans la saison des Millavois (défaite 24-19 en barrages), cette fois-ci, la messe n’est pas encore dite. Battus 27-23 dimanche dernier lors du match aller, les Somistes devront s’imposer d’au moins cinq points s’ils veulent décrocher leur billet pour les 8es, cet après-midi (15 heures) au Parc des sports. Et pour aller encore plus loin et monter en Fédérale 1, les protégés de Baptiste Majorel devront triompher à la prochaine étape, également en aller-retour.

Garder ses points forts…

"C’est en quelque sorte le plus grand match de la saison, reconnaît l’entraîneur. On avait hâte de le préparer, et maintenant il nous tarde d’y être." D’autant que ses hommes le savent : sur la pelouse du parc des Sports, ils joueront crânement leur chance. "Il va falloir que l’on fasse le nécessaire notamment en termes d’implication, mais on aborde ce match assez sereinement, on a bien travaillé", explique le capitaine Clément Vergne.

La confiance semble là, dans les rangs millavois, et elle s’explique au vu du contenu affiché au match aller. "On a fait une belle prestation là-bas, maintenant il ne faut croire qu’on y est déjà, on va essayer d’être meilleurs afin de pouvoir continuer l’aventure et aller le plus loin possible", tempère Clément Vergne. En tout cas, à la mi-temps de cette confrontation, les Gantiers croient en leur chance. "On est dans les clous, on n’était pas loin de réaliser un très gros coup en s’imposant à Saint-Jean-en-Royans, maintenant on doit gommer nos points faibles", livre le technicien.

…et corriger ses points faibles

Dans ce domaine, l’indiscipline figure en haut de la liste. Sanctionnés de trois cartons dimanche dernier, les Sud-Aveyronnais ont disputé 30 minutes de la rencontre en infériorité numérique, un moment durant lequel les Saint-Jeannais ont particulièrement brillé, notamment en seconde période. Résultat : les Millavois espèrent cette fois-ci meilleur scénario. "Nous réussissons de belles choses collectivement, à voir de quelle manière nos adversaires vont essayer de nous contrer. De notre côté, notre philosophie ne change pas. On a toujours été une équipe joueuse, si le temps le permet, on enverra du jeu, on verra si ça paye cette fois-ci", croise les doigts Baptiste Majorel.

Pour l’occasion, le club attend une grande fête autour du rugby. Elle le sera d’autant plus si les équipes fanion et réserve, en lice l’une et l’autre en phases finales, s’imposent.