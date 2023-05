Le Monastère. Succès du premier vide-greniers et vide-garages des Calandres

Dimanche 7 mai a petite pluie du matin a peu à peu laissé place à de belles éclaircies. De nombreux exposants étaient au rendez-vous, plus de 70 voitures et motos anciennes étaient exposées pour le plus grand plaisir des nombreux visiteurs. La buvette et restauration rapide ont eu beaucoup de succès, les pâtisseries cuisinées par les membres de l’association ont fait le bonheur des gourmands. L’animation musicale du groupe Moresby très appréciée et la bonne humeur communicative ont contribué à la réussite de cette belle journée. Le club tient à remercier ses partenaires toujours présents et efficaces : boucherie Theron, C10 Mespoulet, Crédit Agricole, Cave Ruthène, Brugier Serigraphe, BJ Auto, Camara Rodez, Cafés Ruthéna, ainsi que la municipalité du Monastère sans qui rien ne serait possible.

La prochaine exposition se tiendra aux Haras de Rodez, les 24 et 25 juin prochain.