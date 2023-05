Lédergues. Un loto sous le signe de la chance et de la convivialité

Le 6 mai, malgré un temps incertain et orageux, la salle polyvalente de Lédergues a vibré au rythme des numéros de la chance lors du loto organisé par le comité d’animation. Ce loto a rassemblé de nombreux participants, tous avides de décrocher les lots mis en jeu. L’ambiance chaleureuse et l’excitation palpable ont créé une atmosphère des plus plaisantes.

Tout a commencé avec une affluence remarquable de personnes, qui n’ont pas été découragées par les conditions météorologiques. Chaque joueur était concentré et à l’écoute des numéros annoncés, espérant être le chanceux gagnant. Les cris de joie et les encouragements se sont multipliés à mesure que les cartons se remplissaient et que les gagnants étaient annoncés. Le comité d’animation de Lédergues avait préparé une sélection de lots attractifs pour satisfaire les attentes suscitant ainsi l’intérêt et l’enthousiasme des participants. Outre l’aspect compétitif du jeu, ce loto a également été une occasion de rencontres et d’échanges. Les gagnants, fiers de leur réussite, ont partagé leur joie avec les autres participants. Les perdants ont gardé le sourire, conscients que le prochain loto offrirait une nouvelle chance de remporter un prix convoité le 21 août à 21 h, au même endroit.