Saint-Amans-des-Cots. Une fresque du climat pédagogique

L’atelier collaboratif, "la Fresque du Climat" a accueilli une vingtaine de personnes à la salle paroissiale pour aborder l’essentiel des enjeux du dérèglement climatique. Partagés en deux groupes, les animateurs "fresqueurs", Sarah Delbouis et Olivier Raynal leur ont fait retracer les différentes étapes du changement climatique et de ses effets à l’aide de cartes qu’il fallait positionner dans un certain ordre pour avoir une cohérence globale avec ce qu’il se passe actuellement. Cet atelier convivial qui fonctionne sur l’intelligence collective leur a permis de se concerter sur des pistes d’action face au changement climatique. L’après-midi s’est poursuivi avec un goûter réunissant les deux groupes autour des deux jeux de cartes exposés, où chacun, chacune échangeaient leur vision sur cette Fresque du Climat.