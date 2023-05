Bozouls. A la découverte du Liban ce mercredi

Une conférence sur la découverte du Liban avec May Sabeh , professeur à l’université de Beyrout est programmée le 17 mai à 20h30 à l’espace Denys-Puech (près de la m

airie).

Quand on pense au Liban on pense aux banques, aux hôtels de luxe, au tourisme, aux plages… mais le Liban d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec cette image. Coupures d’eau, d’électricité, pompes à essence à sec, pharmacies vides, nourriture rare et chère.. Le Liban vit sous perfusion grâce à l’aide de ses enfants expatriés dans le monde entier et cela ne suffit pas. May Sabeh décrira le visage de son pays, de l’aide indispensable pour que les petits enfants puissent aller à l’école, que les dispensaires puissent distribuer quelques médicaments aux malades.

Ce pays où coexistent des chrétiens, des musulmans, des druzes, profondément attaché à la France mérite qu’on l’aide à garder son idéal de liberté politique et religieuse.. Venez écouter l’appel de May Sabeh qui coordonne avec son mari le Père Michel Sabeh l’aide de l’Opération Orange de Sœur Emmanuelle(Participation libre au profit de l’Opération Orange de Sœur Emmanuelle au profit des enfants déshérités d’Egypte du Soudan du Sud et du Liban pour l’aide à la scolarité, les soins et la santé).