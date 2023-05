Bozouls : le bus Figaro de l’opéra national du Capitole fait escale à Sainte-Fauste

Ce spectacle gratuit sous l’égide de la Communauté de communes aura lieu le 20 mai à 18 heures au jardin des sœurs, en plein air à côté de l’église Ste-Fauste.

Avec le Bus Figaro, l’Opéra national du Capitole part sur les routes, à la rencontre des jeunes et des moins jeunes pour faire découvrir, construire, prolonger la brillante folie du Barbier de Séville en mettant en avant le contexte historique et culturel de l’époque de la pièce et de l’opéra et leur place particulière dans l’histoire de la littéraire et musicale.

Le Barbier de Séville est sans doute l’un des opéras-bouffes les plus drôles et inspirés de tout le répertoire. La musique irrésistible de Gioachino Rossini a sublimé la grande comédie de Beaumarchais, qui offrit quant à elle au génial compositeur italien des personnages consistants et une intrigue solide, avec d’inénarrables jeux de dupe et quiproquos. Car derrière le tourbillon de gags souffle un vent de liberté pour une jeunesse qui entend échapper à l’autorité des vieux barbons ridicules.

L’Opéra national du Capitole incarne des valeurs qu’il veut transmettre en tant qu’équipement public ouvert à tous et pour tous, telles que l’écoute, la tolérance, le partage, la découverte et la connaissance. Durée du spectacle 1 heure (gratuit) ; possibilité d’un acheminement par le petit train Réservation au 05 65 48 51 52, tarif 2 € aller-retour départ place de la mairie. Il est conseillé de prendre un pliant pour une assise. En cas de mauvaises conditions climatiques, rapatriement au 1er étage du centre social.