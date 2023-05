Onet-le-Château. Ce vendredi, les adhérents du Gaeq étaient à l’heure espagnole

Ce vendredi, à la maison des associations, 80 adhérents du Gaeq se sont retrouvés autour d’une délicieuse paella géante, qu’ils ont dégustée sans modération… même si, comme à l’accoutumée, la table des entrées et celle des desserts étaient impressionnantes, aussi bien en quantité qu’en qualité (chaque adhérent amenant l’un ou l’autre, la plupart du temps, fait maison et pour… quatre personnes !). Et comme à chaque rencontre la convivialité était de mise, dans une belle ambiance qui ne se dément jamais.

Le prochain rendez-vous à destination des adhérents, aura lieu au château d’Onet-Village (si la météo le permet, sinon à la MDA),vendredi 16 juin, à 19 heures, pour déguster le fameux cochon grillé (attention, nombre de places limité à 150).