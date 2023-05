Des ateliers "mobilité" pour l’axe Espalion-Laguiole-Lacalm

La communauté de communes Aubrac Carladez Viadène, est lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt national "Avenir Montagne Mobilités" proposé et soutenu par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT). Elle construit donc avec la Région Occitanie, compétente en matière de mobilité, un projet pour améliorer la mobilité sur le territoire. Les objectifs sont à la fois de co-construire un axe principal de mobilité durable en milieu rural, à partir de l’axe de la RD 921 Espalion-Laguiole-Lacalm et de coordonner des solutions de mobilités, permettant de mailler le territoire.

Le 26 avril dernier, à Laguiole, dans le cadre de ce projet, un premier atelier "Mobilité services et tourisme" a ainsi réuni services de la Région, élus de la Communauté de Communes et acteurs locaux afin de définir ensemble les "profils-types" des usagers et engager des réflexions. Le soir même, un deuxième atelier s’est déroulé dans le cadre de l’Assemblée générale de l’association RACINE à Argences-en-Aubrac (qui réunit les acteurs économiques locaux) avec des employeurs des bassins d’emplois de Laguiole et d’Argences-en-Aubrac.

D’autres ateliers permettront de continuer à identifier les utilisateurs de l’axe pour évaluer et définir les besoins, pour ensuite engager des expérimentations de services à partir de 2024.