Réquista. Dicos d’or 2023, l’enthousiasme est intact

Jeudi 11 mai, 34 adhérents de "Générations Mouvement" du Secteur 12 sont retournés sur les bancs de l’école afin de se mesurer à l’épreuve départementale annuelle de dictée, un excellent exercice pour revoir ses règles.

Le premier texte, extrait de "Marie, fille de cocagne", de Marie-Louise Vaissière, faisait référence à l’ancienne "fête du cochon". Comme d’habitude, il ne présentait pas trop de pièges et chacun pouvait espérer s’en sortir sans difficulté insurmontable. Mais le traditionnel "QCM" et la mini-dictée destinés à départager les ex æquo ont réservé bien des surprises et ont donné du fil à retordre aux candidats.

En effet, Sylvain Tesson, avec son texte intitulé "Archéologie" en a piégé plus d’un, avec des mots de vocabulaire souvent inconnus de la plupart. Mais c’est le jeu et finalement, il a fallu, après bien des hésitations, rendre malgré tout sa copie.

Après tous ces efforts, l’excellent goûter préparé par le club de Durenque a été le bienvenu et particulièrement apprécié. Il faut aussi rendre hommage à Linette Gintrand qui a eu la gentillesse de lire les deux dictées, avec la patience requise pour ses élèves seniors d’un jour.