Sénergues. Elus, artisans et professionnels du tourisme ont inauguré le parcours de la tour carrée

Trois jours avant les journée portes ouvertes offerte à tous les habitants de la commune, Nathalie et Eric Bénazech avaient convié élus locaux, artisans, architecte et professionnels du tourisme à l’inauguration du parcours de découverte de la tour carrée du château de Sénergues. Lors de cette rencontre en comité restreint pour des raisons de sécurité, Nathalie et Eric ont tenu à remercier tous ceux qui ont joué un rôle pour rendre possible ce que des générations de Sénerguois attendaient depuis fort longtemps. Daniel Joulia, Maire, adressait de sincères félicitations à Nathalie et Eric pour cette initiative qui va renforcer l’attrait du plateau de Sénergues, chemin du Bois du Bac avec le sentier des cascades, les abeilles et le miel de Conques à Lestaral et les autruches de La Besse, le pic du Kaymard… pour les touristes passant plusieurs journées et gravitant autour de Conques. Nathalie donnait ensuite la parole à Jean-Claude Richard, incollable sur ce sujet, pour un bref rappel de l’histoire de cette tour carrée (cf : édition Centre Presse du 12 février, page Patrimoine). Autour du verre de l’amitié tous ont souhaité à Nathalie et Eric que cette initiative soit synonyme de plaisir et de réussite.