La Loubière. Exposition : grand succès autour de François Lauras

L’exposition François Lauras organisée à la Tour d’Ortholès par le Foyer rural de La Loubière a connu un beau succès. Les visiteurs n’ont pas regretté car les créations exposées par les artistes locaux révélaient de véritables talents dans des domaines très variés. Les sections du Foyer Rural couture, art floral et patine/déco ont démontré la qualité des créations réalisées grâce aux conseils avisés de leurs encadrants respectifs. Les créateurs amateurs proposaient des dessins, peintures, aquarelles, sculptures sur bois, poteries et maquettes en pierres de fontaines et caselles typique du Causse Comtal. Les responsables de l’Association de Valorisation du Patrimoine Bâti étaient présents pour narrer l’historique de la Tour et pour présenter des photos des travaux réalisés par des bénévoles. La collecte de fonds relevant de la libre participation des visiteurs sera versée au profit des restos du Cœur.