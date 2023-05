Gymnastique : à l’Amphithéâtre, Flavin était comme à la maison lors de la finale nationale du trophée fédéral

Les filles de l’Envol, seules représentantes aveyronnaises, ont pu compter sur de nombreux soutiens lors de la compétition qui s'est tenue à Rodez du 12 au 14 mai.

Et soudain, l’ovation. Au moment d’égrainer le classement de la catégorie Fédérale A2 10-13 ans, dimanche 14 mai, la voix du speaker de l’Amphithéâtre a été recouverte par les acclamations lorsqu’il a prononcé le nom de Flavin. Et le fait de terminer à la 22e et dernière place n’a pas altéré l’enthousiasme des soutiens, venu les encourager lors de la finale nationale du Trophée fédéral de gymnastique artistique qui s’est déroulé de vendredi à hier, à Rodez.

Proximité aidant, de nombreux supporters des Flavinoises ont fait le déplacement, pour soutenir les deux formations engagées (une autre équipe a concouru dans la catégorie 10 ans et plus, samedi 13 mai). Et puisqu’il s’agissait des seules Aveyronnaises en lice, elles ont été comme à la maison durant tout le week-end.

Les seules représentantes aveyronnaises

"On a même fait partie des rares représentantes d’Occitanie, a relevé Sarah Constans, l’entraîneure. On a été beaucoup encouragé par le club de Rodez. Ils ont été là pour nous depuis vendredi." Mais c’est aussi de nombreux parents, licenciés et bénévoles du club qui ont accompagné leurs protégées, lors d’une épreuve nationale qu’elles ont presque toutes découverte pour la première fois.

Pourtant, à l’origine, le fait d’évoluer à Rodez n’a pas forcément été pris comme une bonne nouvelle par les gymnastes. Les compétitions dans des contrées plus lointaines portent la saveur de la découverte et s’accompagnent généralement de bons moments entre copines hors des agrès, au long des séjours en camping ou en gîte que cela implique. "On aurait bien aimé aller plus loin, mais on n’aurait pas eu autant de monde derrière nous", a résumé Adèle Vergely, membre de l’équipe 10 ans et plus. Tous les soutiens des représentantes de l’Envol avaient d’ailleurs prévu de terminer le week-end par un grand repas commun, hier soir, en compagnie des gymnastes.

Du stress à gérer

Outre les encouragements, le regard des proches a ajouté un peu de stress aux Flavionoises. "Elles ne sont pas habituées aux salles aussi grandes avec autant de monde, a commenté Sarah Constans. Il y a eu quelques erreurs mais elles ont fait leur programme." "Il fallait à la fois savoir se mettre dans notre bulle et profiter du moment. On a été préparé à cela, les encouragements nous ont portés tout le long", a expliqué Ninon Costes, une autre membre des 10 ans et plus. À 17 ans, elle a disputé ce week-end son ultime épreuve avant de donner la priorité aux études. "Je suis contente de finir sur une telle compétition", a-t-elle apprécié.

Pour ses partenaires, la finale nationale a donné l’envie de goûter de nouveau au haut niveau lors des prochaines années. "On a eu pour la première fois deux équipes qualifiées et on aura la semaine prochaine Ilana Wilfrid engagée aux France individuels, à Miramas. C’est très positif pour la suite", a avancé l’entraîneure.