Investissements étrangers : Emmanuel Macron promet 13 milliards d'euros et 8 000 emplois

Un cru record ce lundi 15 mai à Versailles pour la 6e édition de “Choose France”.



C’est l’une des clefs de la stratégie d’Emmanuel Macron pour tenter de tourner la page de la crise des retraites. Le chef de l’État mettra en scène ce lundi 15 mai, à Versailles, en présence de 206 dirigeants internationaux (Pfizer, Disney, ArcellorMittal…), un nouvel acte de son ambition pour la réindustrialisation du pays. 28 projets d’investissements étrangers seront officialisés lors de cette 6e édition du Sommet “Choose France”, pour un total de 13 milliards d'€, un record, avec la promesse de 8 000 emplois.

Ces chiffres, qui comptabilisent ceux des usines de batteries de Prologium Technologies et XTC déjà annoncés vendredi à Dunkerque, "seront emblématiques d’une réindustrialisation verte" de la France, assure l’Élysée. Plus de la moitié des investissements "permettront à la France de se positionner au cœur des chaînes de valeur de la production d’équipements dans les filières des énergies renouvelables et décarbonées ainsi que des véhicules électriques (éolien, photovoltaïque, nucléaire et batteries)", ajoute la présidence de la République.

Holosolis installera, par exemple dès 2025, une usine photovoltaïque à Sarreguemines (Moselle). À la clé, 710 M€ et 1 700 emplois. Powerdot (Portugal), opérateur de bornes de recharge rapide investira, lui, 140 M€ d’ici 2025 à travers la France, Iveco (Italie) 115 M€ à Annonay (Ardèche) et Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire) pour produire des véhicules électriques et à hydrogène et moderniser des bus. Le groupe Continental AG (Allemagne) créera, de son côté, 500 emplois entre 2023 et 2026 sur 15 sites, notamment à Toulouse.

De Toulouse à Aimargues

D’autres projets sont prévus en Occitanie. Le groupe Mars investira 130 M€ en France pour augmenter ses capacités de production, moderniser et digitaliser ses usines, équiper ses cliniques vétérinaires, innover en matière d’emballages durables et poursuivre sa transition écologique. Le site Royal Canin d’Aimargues (Gard) sera, notamment, concerné, précise l’Élysée. La France compte ainsi 16 800 entreprises étrangères employant 2,2 millions de salariés qui contribuent à environ 20 % du PIB. Pour la quatrième année consécutive, c’est "le pays le plus attractif d’Europe avec 1 259 nouveaux projets d’investissements recensés en 2022 (+3 % par rapport à 2021)", fait-on valoir dans l’entourage du chef de l’État.

Plombé par son impopulaire réforme des retraites, Emmanuel Macron veut faire de la réindustrialisation "la mère des batailles" pour construire le récit d’une France séduisante, conquérante, réinventant son économie déclinante afin de l’adapter aux nouveaux défis, à commencer par la transition écologique. Une stratégie mise en musique dans le projet de loi “industrie verte” présenté mardi en conseil des ministres, saupoudrée de mesure populaires (fin des retraits de points pour les petits excès de vitesse, baisse de la fiscalité des classes moyennes…) et de déclarations volontaristes pour essayer de montrer qu’il reste en capacité de réformer.

Le chef de l'Etat doit s'exprimer ce lundi soir, dans le journal de 20 Heures de TF1.