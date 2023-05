Jacques Bienvenu en dédicace vendredi à Presse Bulle

Vendredi 19 mai, toute la journée, Jacques Bienvenu sera présent à la Maison de la presse de Decazeville, en bas de la rue Cayrade, toute la journée.

Jacques Bienvenu, un artiste pluriel

Il présentera notamment "L’arbre qui sait voyager", son dernier livre. Il était une fois un arbre. Il était un arbre au printemps, mi-avril. Cet arbre-là était encore jeune. I

Il s’agissait d’un chêne d’une quarantaine d’années, ce qui est relativement jeune pour cette espèce. Tout aurait pu bien se passer, mais ce jour-là, notre arbre n’était pas content du tout… Une ode au voyage et la liberté. Jacques Bienvenu est un auteur jeunesse reconnu, réalisant entre autres des spectacles pédagogiques, pour les enfants de 0 à 12 ans.

Il a à son actif plusieurs livres, 130 chansons créés et interprétées, 700 spectacles présentés en France et en Suisse, 15 000 disques vendus. Ses livres et chansons délivrent des messages simples qui plaisent aux enfants.

En vous rendant à la Maison de la presse, vous pourrez vous donner des idées pour offrir un cadeau à vos parents.

N’hésitez pas à vous renseigner.