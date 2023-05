Nauviale. La relève est assurée à la Boule nuçoise

Paul Cancelier et Enzo Larget, deux jeunes joueurs licenciés à la Boule nuçoise ont participé la semaine dernière à Rignac au championnat tête à tête cadet. Tous deux vainqueurs lors des poules à l’issue de parties acharnées, le tirage au sort les a malheureusement désignés pour se confronter en 1/8e de finale pour un duel fratricide dont Enzo est sorti gagnant. Qualifié pour le tour suivant il a perdu contre un adversaire à sa hauteur mais qui a réussi à prendre cinq points en deux mènes sur des "coups de bouchons". Une défaite qui n’a pas altéré le moral de ces deux jeunes pétanqueurs qui ne cessent d e progresser et sont promis à de futurs podiums. De son côté, l’équipe des vétérans composée de Gilles Lacaze, André Genieys et Christian Foucher s’est qualifiée pour les phases finales masters qui se dérouleront le mardi 23 mai à Boisse-Penchot.