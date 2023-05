Espalion. La rénovation se précise toujours un peu plus

Dans le cadre du projet global de rénovation de l’école élémentaire Saint-Hilarian, une rencontre a eu lieu vendredi en fin d’après-midi, autour de la nouvelle structure du grand jeu.

Le projet de rénovation de l’établissement est déjà bien avancé. Une tranche de travaux a permis de refaire entièrement, du sol au plafond deux salles de classe, la salle de dispositif Ulis, le couloir, l’escalier : pose de linoléum, menuiseries, peinture, isolation acoustique, dans un mélage de couleurs chaud et agréable. Cet été, ce sera le tour du self, avec une cuisine moderne, très contemporaine.

Grand jeu

Une réflexion a été entreprise concernant la cour de l’école. Ainsi, des parents ont effectué le traçage au sol de divers jeux : marelle… Prochainement sera installé le banc de l’amitié proposé par l’Apel départementale. Le grand jeu, une structure haute, a été installé récemment par Laurent Cazes de Paysage Concept. Une réalisation d’un coût de 11 000 €, financée par l’Ogec, l’apel, et une subvention de la caisse de Crédit Agricole. Vendredi en fin d’après-midi, l’Apel avait convié, afin de les remercier, les commerçants partenaires qui ont participé efficacement à la réussite du quine annuel. L’occasion de présenter, autour de Lætitia Durand, directrice de l’école, Victorien Lefebvre président de l’Apel d’Espalion, et de Patricia Noël présidente de la caisse locale de Crédit Agricole le grand jeu appelé à un succès certain auprès des élèves. Une présentation qui s’est effectuée entre deux averses, en cette journée perturbée par la pluie.

Et déjà, un nouveau rendez-vous se profile le vendredi 23 juin où aura lieu de spectacle annuel de l’école.