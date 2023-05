Tauriac-de-Naucelle. Le Bel Cantou pour renouer avec le public

lls en rêvaient de retrouver les planches après trois années d’arrêt forcé, ils rêvaient même de les brûler à Saint-Martial et l’optimisme de la troupe les a conduits à programmer deux séances, la première qui était effectivement la première des représentations de cette pièce le Bel Cantou, le samedi en soirée et la deuxième le lendemain en matinée. C’était bien vu car pour la première, la salle des fêtes était comble et le lendemain coup double.

C’est un beau succès pour cette nouvelle pièce écrite et jouée par les comédiens de la troupe. Quatre actrices et quatre acteurs amateurs qui interprètent douze rôles. Le public ne s’y est pas trompé en applaudissant, avec enthousiasme, la troupe et en accompagnant de la voix les intermèdes musicaux. Et oui, au Bel Cantou, même si ce n’est pas le bel canto, les résidents chantent en chœur. Sur la commune de Tauriac-de-Naucelle on y célèbre le viaduc du Viaur comme le faisait si artistiquement une autre troupe, celle des Campaniers du soir. Pour servir cette pièce drôle, les acteurs Paulette, Bernadette, Chantal, Pascal, Alain, André, Gilles et Vanessa rivalisent de talent pour faire passer un moment inoubliable au public. Les très nombreux spectateurs présents dans la salle n’ont pas boudé leur plaisir et certains avec humour, à l’issue du spectacle, sont venus se pré-inscrire dans cette maison le Bel Cantou.

Mercredi 17 mai, au restaurant l’Embuscade, la troupe "Comédia Novacella" organisera son assemblée générale.

Les personnes désirant participer au repas avec la troupe doivent se faire inscrire avant le 14 mai (06 87 21 61 14) .