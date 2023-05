Cassagnes-Bégonhès. Les sponsors du nouveau club de quilles à l’honneur

Le nouveau club de quilles de Cassagnes-Salmiech-Comps créé en novembre 2022 regroupant trois villages, compte désormais 33 licenciés seniors masculins pour cette saison. Cinq équipes sont engagées dans les différents championnats: équipe Gaubert (Essor B) en Ligue ; en district Céor-Lagast équipe Alvernhes ; en 1re série, équipe Boissonnade en 1re série, équipe Cayron en 3e série et équipe Cailhol en 3e série. De nouvelles tenues (maillots-shorts, survêtements complets et casquettes) ont été offertes par tous les sponsors de l’association (JPM, Crédit Agricole, boucherie Galtier et fils, Eric Raynal SAFTI, Entreprise Boudou David paysagiste, Bertrand Mouysset, BodyFit, Jean-Paul Vernhes, bar-snack Chez Fafa,Vigroux Formation). Le package a été réalisé par l’entreprise Intersport d’Onet-le-Château. Le club de quilles tient à remercier les sponsors pour leur soutien permettant ainsi la pérennité du club. Ce nouveau club a l’honneur pour cette nouvelle saison d’organiser trois manches de quilles. La 1re manche du district Céor-Lagast à Comps a eu lieu samedi 15 et dimanche 16 avril. La 6e manche du district Céor-Lagast aura lieu le samedi 10 et dimanche 11 juin à Comps. Le club a également accueilli la 2e manche de Ligue (Essor) dimanche 23 avril.

Un apéritif dînatoire a clôturé cette remise chez Fafa.