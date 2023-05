Météo : les eaux du Dourdou ont viré au rouge ce week-end après les fortes précipitations

Les fortes pluies de ces derniers jours n'ont pas épargné l'Aveyron. Dans le Sud-Aveyron, particulièrement dans le secteur du Rougier, quand le temps est à l’orage, les rivières du coin voient tout rouge.

Avec les pluies orageuses de fortes intensités qui sont tombées ce dimanche 14 mai après-midi en Aveyron, et notamment sur le secteur du Rougier, les eaux de la rivière sont devenues rouges, comme le rapporte Météo Sud-Aveyron sur sa page Facebook qui a posté une photo du Dourdou.

Le Rougier de Camarès, un sol d'argilites rouges

Un phénomène qui n'est pas rare. Et qui a surtout une explication. En effet, si l'eau devient rouge en cas de fortes pluies, c'est parce que le Dourdou traverse un territoire atypique : le Rougier de Camarès.

Ce sol trouve sa couleur dans les argilites rouges (oxyde de fer friable), terre qui meuble un territoire situé entre la rivière Tarn au Nord, le Causse du Larzac à l’Est et les monts de Lacaune au Sud et à l’Est.

Plus de 240 éclairs et coups de tonnerre

Les précipitations ont été fortes également sur les secteurs de Villecomtal, de Balsac et de Baraqueville. Plus de 240 éclairs et coups de tonnerre ont été recensés sur le département ce dimanche 14 mai par l’Observatoire Keraunos.

Avec ses différentes stations, les prévisionnistes ont pu relever plusieurs cumuls de pluie :